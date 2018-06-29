Назарбаев раскритиковал министров за неухоженные деревья

Глава государства сравнил молодые астанинские деревья с увиденным им в других столицах.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев прокомментировал увиденное им во время посещения лесополосы близ Астаны, передает МИА «Казинформ».

«За 20 лет Астана стала городом с населением 1 млн. человек. И не просто городом, сюда съезжаются главы других государств, здесь проходят крупнейшие спортивные соревнования. Вы наверняка видели, пролетая на самолете, какой стала Астана», - с гордостью отметил Глава государства.

При этом Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что увидел и минусы.

«Однако, мне есть, что сказать министрам. И я скажу, когда их соберу. Бывают случаи, когда критикуют министров, когда я собираюсь. Первые посаженные деревья не выросли во многих местах. За ними не ухаживали. Поэтому среди них есть больные деревья, которым нужны различные удобрения и химикаты», - сказал Президент.

Глава государства сравнил молодые астанинские деревья с увиденным им в других столицах.

«Это делается для народа. Так и должно быть, потому что это - столица. Под Москвой растет старый лес. Если поедете в Киев - там тоже кругом лес. Вчера я был в Казани - везде природный лес растет. Мне говорили раньше, что «на этой земле ничего не вырастет». Посмотрите теперь - как не вырастет? А западная сторона Астаны еще красивее! Все это для нашей молодежи, все это для вас. Все это делается для будущего. Через 30-40 лет вместо этих деревьев будут расти сосны. И они будут такими, как в Бурабайском лесу», - пообещал Н. Назарбаев.

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