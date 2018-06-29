Участники заседания Верховного суда проголосовали за нормативные постановления

Нормативные постановления разъясняет понятия процессуальных издержек и иных расходов.

На пленарном заседании Верховного Суда обсуждены проекты пяти нормативных постановлений, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Верховного суда.

Председатель Верховного Суда Жакип Асанов провел очередное пленарное заседание высшего судебного органа страны.

В его работе приняли участие судьи Верховного Суда, члены научно-консультативного совета, представители Конституционного Совета, Генеральной прокуратуры, Высшего Судебного Совета, министерств юстиции, внутренних дел, по инвестициям и развитию, а также представители НПП «Атамекен», адвокатуры, юридических сообществ «GRATA» и «KazBar».

Вся работа пленарного заседания транслировалась в Интернете в режиме онлайн.

В повестке дня заседания – обсуждение пяти проектов нормативных постановлений Верховного Суда (НП).

Представляя проект НП «О некоторых вопросах пересмотра судебных актов по уголовным делам по вновь открывшимся обстоятельствам», судья Верховного Суда Ербол Рахимбеков отметил, что пересмотр судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам разрешает ситуацию, когда судом соблюдены все требования закона, ничто им не нарушено, но в последующем принятое судебное решение является незаконным.

«Такой пересмотр призван обеспечить дополнительные гарантии для защиты прав участников процесса. Речь не идет об автоматической отмене судебного акта. В каждом конкретном случае суд оценивает имеющиеся основания для пересмотра уголовного дела с точки зрения интересов участников уголовного процесса, общей идеи правосудия и того, как установленные обстоятельства повлияли на законность и обоснованность приговора (постановления)», - сказал Е.Рахимбеков.

НП определяет порядок пересмотра дела по вновь открывшимся обстоятельствам, срок, в течение которого расследование должно быть завершено, лиц, имеющих право на ходатайства о возбуждении производства, а также порядок обжалования решения, принятого по ходатайству о возобновлении производства.

Говоря о проекте НП «О судебной практике по рассмотрению вопросов о взыскании процессуальных издержек по уголовным делам», судья Верховного Суда Гульнара Мергенова отметила, что совершенствование норм уголовно-процессуального законодательства в части регламентирования процессуальных издержек необходимо в целях эффективной защиты прав и свобод граждан, интересов общества и государства. Институт процессуальных издержек предусматривает возможность возмещения затрат, понесенных в связи с осуществлением уголовного судопроизводства, не только из государственного бюджета, но и за счет подозреваемого, обвиняемого, осужденного, путем взыскания с них расходов, понесенных при производстве по уголовному делу.

НП разъясняет понятия процессуальных издержек и иных расходов, относящихся к ним, порядок их взыскания, а также некоторые нормы процессуального закона, регламентирующие эти вопросы.

Судья Верховного Суда Асан Ескендиров представил проект НП по внесению поправок в НП по вопросам применения законодательства о товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью. При этом он отметил, что правильное понимание и применение норм права участниками хозяйственных товариществ и судами гарантирует стабильность гражданско-правового оборота, защищенность вложенных в создание предприятий инвестиций, что, в конечном счете, влияет на инвестиционный климат в стране. НП очертил круг субъектов и предмета корпоративных споров в целях соблюдения правил о подсудности споров, разъясняет вопросы соблюдения прав участников товариществ и их ответственности за невыполнение обязанностей, установленных Законом и учредительными документами. Регламентированы полномочия судов при рассмотрении исков об оспаривании решений общих собраний товарищества, когда его участники владеют равным размером долей (по 50 %) и не могут принять решение в силу отсутствия большинства голосов.

А.Ескендиров также объяснил, что поправки в НП «О применении законодательства об акционерных обществах» обусловлены приведением НП в соответствие с нормами процессуального законодательства. Поскольку корпоративные споры не вытекают из публично-правовых отношений (отношений власти и подчинения), то они подлежат рассмотрению в исковом производстве. В связи с чем, предложено слова «особого искового производства» заменить на «искового производства и исключить упоминание о трехмесячном сроке на подачу заявления об оспаривании решений органов акционерных обществ, так как данный срок установлен, именно главой 29 ГПК. В пункте 7 действующего нормативного постановления имеется ссылка на применение общего срока исковой давности, в связи с отсутствием в Законе «Об акционерных обществах» специального срока исковой давности.

Принятие проекта НП «О признании утратившими силу некоторых нормативных постановлений Верховного Суда Республики постановлений Верховного Суда Республики Казахстан» судья Верховного Суда А.Кенжегарин объяснил исключением из Уголовного кодекса статьи 215 об ответственности за лжепредпринимательство и тем, что на данный момент суды не рассматривают уголовные дела в рамках данной статьи.

Участники пленарного заседания обсудили проекты НП и единогласно проголосовали за их утверждение.

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