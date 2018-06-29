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В Астане задержали женщину, которая оставила сына на автовокзале

Для розыска матери мальчика в полиции была создана оперативная группа, поиски велись на протяжении 10 дней.

Фото : Svopi.ru29 июня 2018, 18:54

В Астане задержали женщину, которая 7 июня оставила на автовокзале в Костанае своего ребенка и скрылась, сообщает Zakon.kz со ссылкой на kstnews.kz.

17 июня полуторагодовалого ребенка на вокзале нашел местный житель. Ребенка доставили на осмотр в больницу.

Для розыска матери мальчика в полиции была создана оперативная группа, поиски велись на протяжении 10 дней. В ходе розыскных мероприятий женщина была установлена в городе Астана. В отношении подозреваемой ведется досудебное расследование по статье «Оставление в опасности».


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