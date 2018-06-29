В Астане задержали женщину, которая оставила сына на автовокзале

Для розыска матери мальчика в полиции была создана оперативная группа, поиски велись на протяжении 10 дней.

В Астане задержали женщину, которая 7 июня оставила на автовокзале в Костанае своего ребенка и скрылась, сообщает Zakon.kz со ссылкой на kstnews.kz.

17 июня полуторагодовалого ребенка на вокзале нашел местный житель. Ребенка доставили на осмотр в больницу.

Для розыска матери мальчика в полиции была создана оперативная группа, поиски велись на протяжении 10 дней. В ходе розыскных мероприятий женщина была установлена в городе Астана. В отношении подозреваемой ведется досудебное расследование по статье «Оставление в опасности».

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!