50 Cent унизил Мэйуэзера

Американский рэпер 50 Cent назвал боксера Флойда Мэйуэзера «дураком» за покупку бриллиантовых часов Jacob & Co 2015 года. Мэйуэзер опубликовал в своем Instagram видео с новой покупкой в четверг, 28 июня.

В описании к посту боксер сообщил, что приобрел часы у японского ювелира Тадаси Фукусимы — «лучшего в мире ювелира» за 18 миллионов долларов.

Рэпер 50 Cent затроллил Мэйуэзера в своем аккаунте. «Они нашли дурака номер один в мире. Достаточно тупого, чтобы купить эти часы», — написал 50 Cent.

Источник: Lenta.ru