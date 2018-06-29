50 Cent унизил Мэйуэзера
29 июня 2018, 19:12
Рэпер 50 Cent затроллил Мэйуэзера в своем аккаунте.
Американский рэпер 50 Cent назвал боксера Флойда Мэйуэзера «дураком» за покупку бриллиантовых часов Jacob & Co 2015 года. Мэйуэзер опубликовал в своем Instagram видео с новой покупкой в четверг, 28 июня.
В описании к посту боксер сообщил, что приобрел часы у японского ювелира Тадаси Фукусимы — «лучшего в мире ювелира» за 18 миллионов долларов.
Рэпер 50 Cent затроллил Мэйуэзера в своем аккаунте. «Они нашли дурака номер один в мире. Достаточно тупого, чтобы купить эти часы», — написал 50 Cent.
Источник: Lenta.ru
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