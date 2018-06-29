Касым-Жомарт Токаев принял послов Кубы и Великобритании

Собеседники обсудили большой потенциал для наращивания межпарламентского диалога.

Председатель Сената Парламента Касым-Жомарт Токаев принял Посла Кубы Эмилио Пупо и Великобритании М.Гиффорда по их просьбе, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Сената.





Кубинский дипломат проинформировал об итогах прошедших в марте выборов, в ходе которых сформирован новый состав Национальной ассамблеи народной власти, избран ее новый председатель и члены Государственного совета.

Посол также отметил наличие хороших возможностей взаимовыгодного сотрудничества в области медицины, спорта, туризма, а также правоохранительной сфере. Он выразил признательность Казахстану за принципиальную позицию поддержки Кубы в ООН.

Собеседники обсудили большой потенциал для наращивания межпарламентского диалога, в частности, в рамках Союза парламентариев за ядерное разоружение и нераспространение, Межпарламентского союза.

Принимая Посла Великобритании и Северной Ирландии Майкла Гиффорда, К.Токаев выразил уверенность в том, что его богатый дипломатический опыт будет способствовать укреплению взаимовыгодного сотрудничества между двумя странами. Спикер подчеркнул, что Казахстан рассматривает Великобританию в качестве очень важного торгово-инвестиционного партнера, выступает за развитие политического диалога, в том числе между парламентами двух стран.

Посол обратил внимание, что месяц назад Казахстан посетила делегация Всепартийной парламентской группы по сотрудничеству с Казахстаном во главе с депутатом Палаты общин Бобом Стюартом. Теперь, по словам дипломата, очередь за делегациями более высокого уровня. Председатель Сената проинформировал британского дипломата об итогах работы парламента за прошедшую сессию, в ходе которой было принято 84 законодательных акта.

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