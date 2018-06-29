В ВКО назначен новый руководитель управления образования

Распоряжением акима ВКО Даниала Ахметова на должность главного педагога региона назначили Сайрангуль Ахметкаримовну Жумадилову.

В областном центре произошли кадровые перемены. Распоряжением акима ВКО Даниала Ахметова на должность главного педагога региона назначили Сайрангуль Ахметкаримовну Жумадилову, ранее она исполняла обязанности руководителя областного управления образования, сообщает Zakon.kz со ссылкой на altaynews.kz.

Сайрангуль Ахметкаримовна родилась 11 августа 1971 году в селе Аксуат Семипалатинской области. По образованию – учитель географии и биологии, в 1993 году окончила Восточно-Казахстанский государственный университет.

Трудовую деятельность начала в 1993 году как раз в сфере образования учителем географии казахского лицея города Аягоза. Затем два года в этом же лицее проработала заместителем директора по учебной работе. В 2007 году была главным специалистом, затем руководителем отдела дошкольного и общего среднего образования областного управления образования.

С 2015 года была назначена заместителем директора по воспитательной работе Восточно-Казахстанской областной школы-интерната для одаренных детей в спорте Управления физической культуры и спорта региона. С 2016 по 2018 год работала заместителем руководителя Управления образования ВКО. С февраля 2018 года исполняла обязанности руководителя областного управления образования.

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