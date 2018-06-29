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Видео дерущихся тараканов взорвало Сеть

За короткое время его посмотрели более 8,6 миллиона человек.

Фото : скриншот29 июня 2018, 19:42

Пользователь Twitter из Японии под ником sansyokumedaka опубликовал ролик, в котором два внушительных размеров жука вступили в схватку.

Видео быстро стало вирусным: за короткое время его посмотрели более 8,6 миллиона человек, а твит, в свою очередь, собрал почти 150 тысяч лайков. На кадрах видно, что насекомые, схлестнувшиеся в битве, оказались разных размеров: более крупный, хоть и с трудом, но поборол сородича и прогнал с места.

Ролик также опубликовал популярный Instagram-аккаунт 9gag, где менее чем за сутки собрал почти пять миллионов просмотров. В комментариях одни пользователи восторгались тем, с каким рвением жуки вступили в битву, а другие призывали остановить насилие и не устраивать драки.

Автор видео sansyokumedaka также ведет Instagram-аккаунт, полностью посвященный разным видам жуков.

Источник: Lenta.ru


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