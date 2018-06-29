В Уральске в доме, где ранили школьника, нашли 7 видов оружия

Суд постановил взыскать с Имашева 3 миллиона тенге в качестве морального ущерба.

Сегодня, 29 июня, в Уральском городском суде огласили приговор в отношении Каиргали Имашева. сообщает Zakon.kz со ссылкой на портал Мой ГОРОД.

- Суд приговорил Каиргали Имашева признать виновным в совершении уголовного проступка по статье 289 УК РК - "Небрежное хранение огнестрельного оружия" и назначить ему наказание в иде штрафа в размере 120 МРП, то есть 288 тысяч 600 тенге, - сообщила судья Найля Джунусова.

Кроме того, суд постановил взыскать с Имашева 3 миллиона тенге в качестве морального ущерба и 230 тысяч тенге в пользу Асель Ергалиной, которые она потратила на адвоката и юридическую помощь.

- Вещественные доказательства: винтовку, ружье модели "Сайга 12" после вступления приговора в юридическую силу возвратить Каиргали Имашеву, ружье 16 калибра, ружье 12 калибра, ружье 16 калибра, ракетница 1991 года, ракетница 1967 года, 1 гильза, 21 патрон 16 калибра, 81 патрон 12 калибра после вступления приговора в законную силу передать Имашеву, - пояснила судья.

Адвокат Имашева Руслан Аминов пояснил, что с приговором они согласны и обжаловать его не собираются. Более того, Каиргали Имашев будет всячески помогать материально семье пострадавшего мальчика.

Напомним, трагедия произошла 21 января. Как стало известно, подросток вытащил ружье и случайно выстрелил в сверстника. Пострадавшего в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу. Позже стало известно, что огнестрельное ранение он получил в шею, после чего находился в реанимации. Как стало известно на брифинге в региональной службе коммуникаций, пострадавший от огнестрельного ранения является сыном заместителя начальника отдела по тыловому обеспечению ДВД ЗКО.

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