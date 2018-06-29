В Карагандинской области аким привлечён к ответственности за конфликт с коллегой

В действиях Сагатбекова установлено нарушение требований Этического кодекса государственных служащих.

В Департаменте Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции по Карагандинской области прокомментировали ситуацию относительно конфликта, возникшего между сотрудницей акимата Кайнарбулакского сельского округа Каркаралинского района и акимом Кизатом Сагатбековым, который выразился в её адрес нецензурной бранью и даже ударил по плечу, сообщает BNews.kz.

В антикоррупционной службе пояснили, что 5 мая получили обращение из аппарата акима Каркаралинского района от ведущего специалиста Кайнарбулакского сельского округа Каркаралинского района Г. Ахметовой. Она жаловалась на нарушение норм служебной этики акимом К. Сагатбековым.

На основании обращения департаментом в ГУ "Аппарат акима Кайнарбулакского сельского округа Каркаралинского района" проведена внеплановая проверка за соблюдением законодательства в сфере государственной службы государственными органами и за соблюдением служебной этики государственными служащими.

"По итогам проверки факты, указанные в обращении, нашли своё подтверждение и в действиях Сагатбекова установлено нарушение требований Этического кодекса государственных служащих, выразившихся в повышении тона голоса при разговоре с подчинённой и высказывании неэтичного слова. В отношении акима возбуждено дисциплинарное дело по факту нарушения норм служебной этики и проведено служебное расследование", - отметили в департаменте.

Итоги служебного расследования рассмотрены на заседании Совета. На котором пояснено, что согласно ст. 4 Закона "О государственной службе Республики Казахстан" государственная служба основывается на принципах законности, правовой защищённости государственных служащих.

Кроме того, согласно п. 27 Правил наложения дисциплинарного взыскания на государственных служащих проступок, совершенный административным госслужащим, не имеющим дисциплинарного взыскания, или после снятия ранее наложенного взыскания является незначительным проступком, за который налагается взыскание в виде замечания, выговора и строго выговора. При определении вида дисциплинарного взыскания на государственного служащего Совет по этике строго руководствовался требованиями норм действующего законодательства.

"Поскольку на момент рассмотрения дисциплинарной ответственности Сагатбеков не имел действующее дисциплинарное взыскание, Советом по этике принято единогласное решение рекомендовать акиму Каркаралинского района наложить на акима Кайнарбулакского сельского округа Сагатбекова дисциплинарное взыскание в виде выговора, которое было исполнено. В департамент обращение Ахметовой поступило из аппарата акима Каркаралинского района в части рассмотрения вопроса нарушения норм служебной этики государственным служащим. Рассмотрение вопроса применения физической силы в отношении лица входит в компетенцию органов внутренних дел, Советом по этике вопрос нанесения Сагатбековым телесного повреждения Ахметовой не рассматривался. Изложенное даёт законные основания для утверждения того, что Советом по этике каких-либо нарушений действующего законодательства допущено не было", - разъяснили в ведомстве.

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