Ребёнок нашёл заряженный пистолет в магазине и устроил стрельбу

Мальчик сильно напугал посетителей, но, к счастью, никого не ранил.

Инцидент произошёл в мебельном магазине IKEA в американском штате Индиана. Мальчик ползал по дивану между пуфиков и нашёл пистолет. Вскоре раздались выстрелы, сообщает Лайф.

Ребёнок сильно напугал посетителей, но, к счастью, никого не ранил.

На место прибыли полицейские, которые изучили камеры видеонаблюдения и нашли хозяина оружия. Им оказался посетитель магазина — взрослый мужчина. Судя по кадрам, он присел на диван и не заметил, как из его кармана выпал пистолет. Предъявлять обвинения ему не стали.

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