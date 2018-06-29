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Ребёнок нашёл заряженный пистолет в магазине и устроил стрельбу

Мальчик сильно напугал посетителей, но, к счастью, никого не ранил.

Фото : Mashable29 июня 2018, 20:54

Инцидент произошёл в мебельном магазине IKEA в американском штате Индиана. Мальчик ползал по дивану между пуфиков и нашёл пистолет. Вскоре раздались выстрелы, сообщает Лайф.

Ребёнок сильно напугал посетителей, но, к счастью, никого не ранил.

На место прибыли полицейские, которые изучили камеры видеонаблюдения и нашли хозяина оружия. Им оказался посетитель магазина — взрослый мужчина. Судя по кадрам, он присел на диван и не заметил, как из его кармана выпал пистолет. Предъявлять обвинения ему не стали.


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