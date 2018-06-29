Как интернет-продавцам получить налоговую льготу

Как пояснили в департаменте госдоходов Алматы, для получения льготы интернет-продавцу нужно соответствовать ряду условий.

С 1 января 2018 года налоговым законодательством предусмотрено полное освобождение от подоходного налога до 2023 года для лиц, осуществляющих электронную торговлю товарами. Но получить льготы могут не все, передает МИА «Казинформ».

Как пояснили в департаменте госдоходов Алматы, для получения льготы интернет-продавцу нужно соответствовать ряду условий:

Продажа товаров должна осуществляться физическим лицам через интернет-магазин или интернет-площадку;

Сделки должны оформляться в электронной форме, то есть непосредственно в интернет-магазине или на интернет-площадке;

Оплата за товары должна производиться безналичным платежом, то есть необходимо открыть расчетный счет в банке второго уровня, на который будут поступать все деньги от онлайн-продаж;

Должна быть задействована собственная служба доставки или заключен договор с лицами, осуществляющими услуги по перевозке грузов, курьерскую и (или) почтовую деятельность.

«При соответствии вышеуказанным условиям интернет-продавцу необходимо на основании уведомления в налоговый орган встать на регистрационный учет в качестве налогоплательщика, осуществляющего отдельный вид деятельности (ОВД) - электронную торговлю товарами. Право на налоговую льготу предоставляется если доходы от деятельности по электронной торговли товарами составят не менее 90% от годового дохода»,- заключили в ДГД Алматы.

Торговля - важнейший драйвер экономического роста в Казахстане.Доля оптовой и розничной торговли; ремонт автомобилей и мотоциклов в ВВП Казахстана за 2016 год составил 16,8%, а ее вклад в ВВП в отдельные годы последних двух десятилетий составлял 2 процентных пункта. При этом доля электронной торговли составляет относительно малую часть розничного оборота - 1% в 2016 году.

Одним из целевых индикаторов программы «Цифровой Казахстан» является увеличение доли электронной торговли в общем объеме розничной торговли с нынешнего 1% до 2,6% в 2022 году, а в этом году показатель должен составить 1,4%.

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