В Алматы в ДТП с автобусами пострадали 8 человек

Водитель автобуса регулярного маршрута въехал в заднюю часть спецавтобуса ТЭЦ-2.

Два автобуса столкнулись по проспекту Раймыбека в Алматы, в результате чего восемь человек были госпитализированы, сообщили Sputnik Казахстан очевидцы.

Дорожная авария произошла между улицами Бокейханова и Байзакова. Водитель автобуса №4 по невыясненным причинам врезался на скорости в автобус спецмаршрута ТЭЦ-2. Пострадали восемь человек, в числе которых ребенок. Все были доставлены в больницу.

Обстоятельства произошедшего выясняют сотрудники дорожной полиции и дознаватели.

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