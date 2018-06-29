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Баян Алагузова вновь привлекла внимание к личной жизни

Совсем недавно продюсер опубликовала фото, после которого появились слухи о ее разводе с Турсеном Алагузовым.

Фото : соцсети29 июня 2018, 22:16

Баян Алагузова вновь привлекла внимание к своей личной жизни, сообщает Zakon.kz.

Совсем недавно продюсер опубликовала фото, после которого появились слухи о ее разводе с Турсеном Алагузовым.

В этот раз Баян разместила фотографию с Турсеном и подписала "Всё в твоих руках, и даже я...".

Напомним, Баян и ее бывшем мужем Есентаевым Бакытбеком имелись конфликты на почве семейно-бытовых отношений. По показаниям родителей Баян, ее супруг ревновал ее и подозревал в измене. 10 июня 2016 года он избил жену, а также нанес ей ножевые ранения.


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