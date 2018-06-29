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В Актау загорелся катер

Пострадавших при пожаре нет.

Фото : скриншот29 июня 2018, 23:01

Судно горело на территории частного коттеджа, расположенного напротив дома №3 в 4 микрорайоне Актау, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Лада.kz.

Пострадавших при пожаре нет. Об этом сообщила Рукия Сычева, руководитель пресс-центра Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Мангистауской области.

В тушении пожара, как сообщила Рукия Сычева, были задействованы по две единицы техники СПЧ -8 и СПЧ-2.


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