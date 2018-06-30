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На побережье Актау машину утянуло в море

Ее унесло примерно на 50 метров от берега.

Фото : лада.kz30 июня 2018, 00:09

На побережье Актау машину утянуло в море при спуске катера, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Лада.kz.

Случай произошел 29 июня около 20:00, при спуске катера на воду.

- Машина заглохла, а катер ее тащил за собой. Ее унесло примерно на 50 метров от берега. На то, чтобы вытащить автомобиль, ушло примерно минут 15. Машина по капот утонула. В двигатель вода не попала, - рассказал капитан маломерного судна Сайдула Алиханов.

Пользователи Instagram высказали в комментариях свои версии произошедшего: некоторые посчитали, что повлияла жара, кто-то высказал мнение, что водитель был нетрезв. Однако очевидцы утверждают, что инцидент с машиной – всего лишь досадная случайность.


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