Тренер Головкина раскрыл будущий обман «Канело»

Тренер чемпиона мира в среднем весе WBA Super, WBC, IBOГеннадия Головкина Абель Санчес прокомментировал предстоящий второй бой с Саулем Альваресом, сообщает Sports.kz.

— Головкин будет драться в атакующей манере и искать нокаута. Надеюсь, «Канело» будет драться так же, ведь он обещал нам, обещал публике. Но он сам знает, что этого не будет. Он не собирается драться в таком стиле. Так или иначе, этот бой будет классикой, и мексиканские болельщики запомнят этот день — день, когда нокаутировали «Канело», — сказал Санчес.

Первый поединок «Канело» — GGG состоялся 16 сентября 2017 года на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе и завершился спорной ничьей. Второй бой состоится 15 сентября там же.