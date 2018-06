Певца Эда Ширана обвинили в плагиате

Ширан скопировал в своей композиции Thinking Out Loud части песни американского певца и композитора Марвина Гэя Let's Get it On.

Фото : © Flickr/amanda benson

Компания Structured Asset Sales обвинила в плагиате британского исполнителя Эда Ширана и подала на него в суд, передаёт Лайф. По словам представителей компании, Ширан скопировал в своей композиции Thinking Out Loud части песни американского певца и композитора Марвина Гэя Let's Get it On. Сумма иска составляет $100 млн. Уточняется, что речь идёт о мелодии, ритме, гармонии, партии барабанов и бас-гитары, а также других элементах музыкального произведения. Певец отрицает обвинения в свой адрес.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

Поделиться новостью

сообщить об ошибке