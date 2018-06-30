Певца Эда Ширана обвинили в плагиате
Ширан скопировал в своей композиции Thinking Out Loud части песни американского певца и композитора Марвина Гэя Let's Get it On.
Фото : © Flickr/amanda benson30 июня 2018, 01:12
Компания Structured Asset Sales обвинила в плагиате британского исполнителя Эда Ширана и подала на него в суд, передаёт Лайф.
По словам представителей компании, Ширан скопировал в своей композиции Thinking Out Loud части песни американского певца и композитора Марвина Гэя Let's Get it On. Сумма иска составляет $100 млн.
Уточняется, что речь идёт о мелодии, ритме, гармонии, партии барабанов и бас-гитары, а также других элементах музыкального произведения.
Певец отрицает обвинения в свой адрес.
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