Как живут Айгуль Мукей, MC Сайлаубек и Баян Алагузова

У Баян Максатовны есть комната-музей, где собраны картины с ее изображением.

Баян Алагузова, МС Сайлаубек, Айгуль Мукей и Сакен Жаксыбаев показали дома, в которых они проживают, сообщает Zakon.kz со ссылкой на НТК.

Баян Алагузова провела небольшую инста-экскурсию. Показала огромную ванную комнату, кухню, спальную с видом на проспект аль-Фараби, настольную книгу, туалетный столик.

- Есть еще одна спальная. Дочка, когда приходит, тут спит. Тут Турсен занимается каждый день, - показала Баян.

Также у Баян Максатовны есть комната-музей, где собраны картины с ее изображением.

- Их просто слишком много. В общем, везде я. Вот, вот, всё упаковано. Везде мои картины, так сказать.

Стены квартиры другой теледивы – Айгуль Мукей, украшают совместные снимки с сыном.

- Мне особенно нравится в этой картине выражение лица моего сына. И вот это характеризует его так, как он любит фотографироваться.

Айгуль живет в одном из престижных жилых комплексов столицы. Комнаты светлые, теплые, просторные и уютные. Медиа-леди продумала каждую деталь, вплоть до цвета обоев.

- К интерьеру, к дому я отношусь очень трепетно. Потому что немало уже домов поменяла. Я сделала такие зеленые тона. Хотела, чтобы был такой необычный цвет и вместе с тем, теплый цвет, который успокаивает тебя взбудораженную, - рассказала Айгуль Мукей.

Сакен Жаксыбаев значительно смелее показывает свои модные покои. Вот любимая книга Ральфа Лорена, весом в 14 кг. А вот сервант и стол с неприлично дорогой посудой. А это кухня, где фэшн-акула…солит огурцы!

- Каждый год обязательно. Поскольку зимой вот в Алмате я очень люблю по-домашнему там приготовить картошку и раз достал огурчики. И хорошо, - сказал дизайнер Сакен Жаксыбаев.

МС Сайлаубек поселился вместе с большой семьей в пригороде Алматы. Частный дом расположен на огромной территории! Комнаты обставлены вполне обычно. Удивила лишь ванная.

- Вот эта комната моя этот… ну чисто ванная. - У вас оранжерея, а не ванная. - Основы ботаники, вот это все биологию-миологию...все это нравится мне. Разных сортов растения — Перечислите какие есть? - Если поименно называть — это много, - описал свою комнату MC Сайлаубек.

В общем, чем бы артист не тешился, лишь бы продолжал творить.

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