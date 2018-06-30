В Алматы Toyota влетела в столб, едва не сбив пешехода

В аварии обошлось без пострадавших.

В Алматы две Toyota попали в ДТП, сообщает Zakon.kz.

Toyota Camry двигалась в южном направлении по проспекту Суюнбая, попутно двигалась Toyota Avensis.

На остановке пешеход ловил такси. Водитель Toyota Camry резко свернул направо к пешеходу, не убедившись, есть ли рядом автомобили. В этот момент Avensis ударил Camry.

От удара Avensis отлетел в сторону остановки, где стоял пешеход, едва не сбив его. Автомобиль остановился, ударившись в столб.

В аварии обошлось без пострадавших.

Хозяин Toyota Camry сидел на пассажирском сидении, так как был в нетрезвом состоянии, а за рулем был молодой парень.

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