Трамп не исключил отмену антироссийских санкций

Трамп и Путин проведут 16 июля в Хельсинки первый двусторонний саммит.

Президент США Дональд Трамп заявил, что возможность снятия санкций с России зависит от её действий, сообщает РИА Новости.

Трамп и российский президент Владимир Путин проведут 16 июля в Хельсинки первый двусторонний саммит.

"Мы посмотрим, что сделает Россия", — ответил президент США на вопрос о возможности снятия с России санкций.

"Мы собираемся поговорить с Россией о многих вещах, мы собираемся поговорить о Сирии", — продолжил Трамп.

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