Трамп не исключил отмену антироссийских санкций
Трамп и Путин проведут 16 июля в Хельсинки первый двусторонний саммит.
Фото : © РИА Новости / Михаил Климентьев30 июня 2018, 06:00
Президент США Дональд Трамп заявил, что возможность снятия санкций с России зависит от её действий, сообщает РИА Новости.
Трамп и российский президент Владимир Путин проведут 16 июля в Хельсинки первый двусторонний саммит.
"Мы посмотрим, что сделает Россия", — ответил президент США на вопрос о возможности снятия с России санкций.
"Мы собираемся поговорить с Россией о многих вещах, мы собираемся поговорить о Сирии", — продолжил Трамп.
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