В Семей привезли талисман Абая Кунанбаева

Трехструнная домбра представлена на выставке.

Трехструнную домбру-талисман поэта Абая Кунанбаева представили на выставке в Семее, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Выставка открыта в музее Абая в преддверии Национального дня домбры, который отмечается 1 июля. Здесь выставлено около 30-и инструментов из фонда музея. И в их числе - трехструнная домбра-талисман Абая, а также домбры учеников Абая и известных в регионе кюйши.

Напомним, трехструнная домбра-талисман специально привезена на выставку из дома-музея в селе Жидебай. В 1885 году один из русских друзей Абая, Нифонт Долгополов, в летние месяцы побывал в Шынгыстау. После того, как он вернулся из аула Абая, в краеведческий музей Семея сдал старинные казахские музыкальные инструменты: трехструнную домбру-талисман Абая, кобыз, сыбызгы, асатаяк. На сегодняшний день домбра - ценный экспонат, который хранит отпечатки пальцев Абая. Кроме того, на домбре-талисмане играли ученики школы искусств Абая.

«Один из двух инструментов был у внука Абая, Исраила Акылбаева. В 1981 году, когда открылся музей народных инструментов имени Ыкласа, он был передан туда.

После этого переданная в 1885 году самим Абаем через своего друга Нифонта Долгополова в краеведческий музей домбра-талисман долгое время находилась в музее Жидебая. В преддверии Национального дня домбры специально привезли, чтобы показать жителям», - сказала заместитель директора музея Абая Мейрамгуль Кайрамбаева.

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