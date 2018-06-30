В Туркестанской области напавшие на дом разбойники связали женщину и угрожали оружием

Установить и призвать к ответственности удалось лишь одного участника нападения, остальные в розыске.

Суд вынес приговор мужчине, который участвовал в разбойном нападении на дом жительницы Туркестанской области, сообщает Sputnik со ссылкой на пресс-службу областного департамента внутренних дел.

Нападение произошло в августе прошлого года. Как установили полицейские, ночью в дом ворвались неизвестные лица, угрожали оружием, связали хозяйку дома и ее родных, а затем забрали из сейфа деньги и другие ценности. Общая сумма нанесенного ущерба составила около шести миллионов тенге.

Одного из подозреваемых задержали и приговорили к 12 годам лишения свободы. Остальных участников разбоя разыскивают.

Полицейские советуют казахстанцам быть внимательными к безопасности своего жилища. По возможности нужно установить в своих домах железные решетки, надежные двери и охранную сигнализацию. Деньги и ценные вещи рекомендуется хранить в укромных местах вдали от посторонних глаз. В случае незаконного проникновения в жилище, ограбления или разбойного нападения нужно незамедлительно звонить в полицию по телефону "102".

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!