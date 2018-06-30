Полицейского в Семее задержали во время получения взятки

Сотрудник полиции задержан во время получения 100 тысяч тенге в машине.

В Семее во время получения взятки задержан сотрудник Затонского отдела полиции. Он потребовал вознаграждение за сокрытие участия подозреваемого в похищении мобильного телефона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сотрудник полиции задержан во время получения 100 тысяч тенге в машине. Полная оговоренная сумма вознаграждения составляла 300 тысяч тенге.

По словам заместителя руководителя регионального управления по противодействию коррупции Бахытжана Утепова, по данному факту начальник Затонского отдела полиции и ряд сотрудников привлечены к дисциплинарной ответственности.

Как было отмечено, в ходе рейда, проведенного службой противодействия коррупции, за один день задержаны несколько инспекторов. Общая сумма, предназначенная для взятки, составила 20 тысяч тенге.

«Участились случаи коррупции среди сотрудников полиции. Чаще всего взятки берут с водителей за сокрытие административных правонарушений. Наряду с этим задержаны инспекторы дорожной полиции городского УВД Семея. Они скрыли административные правонарушения водителей, нарушивших правила дорожного движения РК. В настоящее время идет жесткая борьба с коррупционными проявлениями. Поэтому каждый должен честно выполнять свою работу», - сказал Бахытжан Утепов.

В 2017 году в Семее возбуждено 97 дел, связанных с коррупционными преступлениями. Тридцать из них выявлены в правоохранительных органах. В первом полугодии 2018 года на сотрудников органов внутренних дел за коррупционные правонарушения возбуждено 17 уголовных дел.

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