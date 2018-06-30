В убийстве 17-летнего выпускника школы подозревают обладателя «Алтын Белги»

Азат Дусупов окончил школу №19 в Актобе и планировал поступить в университет в Алматы.

17 июня на улице Тургенева около здания общежития зарезали 17-летнего выпускника школы №19 Азата Дусупова. Подозреваемого в убийстве уже задержали. Им оказался обладатель «Алтын Белги», который в этом году окончил физико-математическую школу. Оба молодых человека за несколько часов до трагедии были на Центральном стадионе, где ФК «Актобе» играл с «Ордабасы». Что стало причиной ссоры, неизвестно. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на региональное издание "Диапазон".

В полиции ограничились коротким комментарием: подозреваемый задержан, ведется следствие по статье «Убийство».

Мама Азата Дусупова рассказала журналистам, что сын хотел стать железнодорожником, держал уразу и готовился к экзаменам.

– В тот день он пошел на Центральный стадион на футбол, – рассказала мама Азата Дусупова. – После 10 часов вечера мы начали звонить ему, но никто не отвечал на звонки. На третий звонок трубку поднял парень какой-то и сказал, что Азат лежит весь в крови. Когда я побежала туда, его уже забирала скорая. Он сказал, чтобы я не волновалась и шла домой. Врач же сказал, что мой ребенок в очень тяжелом состоянии. В 5 утра нам позвонили и попросили приехать в больницу.

Врачи сообщили, что Азат умер.

– Он говорил, что заработает денег, будет меня лечить. Он хотел поступить на железнодорожника в Алматы. Держал пост в первый раз в жизни. Я ему говорила, что не нужно держать, так как много экзаменов. А он все повторял, что держит пост ради меня, – рассказала мама погибшего выпускника.

На днях в акимате провели совещание по профилактике подростковой преступности. Цифры пугают. За 5 месяцев подростки совершили 71 преступление. Они грабят, занимаются разбоем и вымогательством. Причем 72,4% от общего количества привлеченных к уголовной ответственности из благополучных семей.

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