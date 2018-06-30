Два абитуриента в Мангистауской области набрали 136 баллов на ЕНТ

Ержан Жанжигитов и Ерсултан Рахметулы уже определились с вузами.

Двум выпускникам из 4 167 учащихся, сдававших в 2018 году единое национальное тестирование в Мангистауской области, удалось набрать 136 баллов из 140 возможных. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на «Ладу».

Ержан Жанжигитов из Шетпинской гимназии рассчитывал на более скромный результат. По его словам, он надеялся на отметку в 120 баллов.

Подготовку к ЕНТ он начал с девятого класса, усиленно занимаясь с репетиторами.

- Когда я ехал в такси, чтобы узнать результаты, мне позвонил мой классный руководитель Кама Байназарова. Первым делом я обрадовал свою маму, которая больше всех за меня переживала. Позже обзвонил своих друзей, - поделился Ержан Жанжигитов.

В первую очередь, как считает молодой человек, это заслуга учителей по физике и математике, которые участвовали в его подготовке.

Ержан планирует поступить в Кокшетауский технический институт МЧС РК.

А вот Ерсултан Рахметулы - выпускник школы-лицея Жанаозена - усердно готовиться к ЕНТ начал в 11 классе. Он намеревался набрать 130 баллов.

- Когда объявили результат я, конечно, не мог в это поверить. Была неимоверная радость. Позвонил сразу родителям, которые тут же приехали в школу. Прежде всего благодарю их за доверие и помощь. Спасибо всем учителям, участвовавшим в моей подготовке, и своему классному руководителю Шынар Менкеевой, - рассказал выпускник.

Ерсултан хочет поступить в Казахский национальный университет имени Аль-Фараби на юридический факультет. По словам выпускника, его мечта детства – стать прокурором.

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