Жаркие выходные обещают казахстанцам синоптики

Осадков практически не ожидается.

Жаркие выходные прогнозируют синоптики на ближайшие выходные в Казахстане, передает Zakon.kz со ссылкой на «Казгидромет».

Установившийся антициклон над западными областями Казахстана пока сохранится, а с ним и очень жаркая без осадков погода. Дневная температура воздуха здесь по-прежнему плюс 35…43°С. А высотный циклон над Северным Казахстаном начал заполняться и смещаться на восток, поэтому в предстоящие трое суток сильных дождей здесь уже не будет. Но местами кратковременные дожди с грозами и порывистым ветром сохранятся не только в северных областях, но и на востоке, юго-востоке и в центре республики.

Небольшая облачность 30 июня ожидается в Карагандинской и Алматинской областях. В остальных регионах осадков не обещают.

Погода в Алматы: ясно, +31.

Погода в Астане: частично облачно, днем гроза с дождем, +26.

Полный прогноз погоды на 30 июня.

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