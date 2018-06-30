Сьюзан Сарандон арестована
Актрису арестовали на акции протеста против политики Трампа.
Фото : © РИА "Новости"/Екатерина Чеснокова30 июня 2018, 08:17
71-летняя американская актриса Сьюзан Сарандон была арестована на акции протеста против антииммиграционной политики президента Дональда Трампа в Вашингтоне, пишет The Guardian.
— Арестована. Оставайтесь сильными. Продолжайте бороться, — написала звезда в "Твиттере". Пост Сарандон сопроводила хештегом "неподчинение женщин".
Женщины, принявшие участие в марше, выступили против разъединения семей мигрантов.
Оскароносная актриса известна зрителям ролями в таких картинах, как "Голод", "Иствикские ведьмы", "Дархэмский бык" , "Мачеха", "Мертвец идёт", "Облачный атлас" и др.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4926020-1e7fa439041d6795de4a0914ac938f8d
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...