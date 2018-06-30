В Актау появилась необычная архитектурная композиция

Объект в виде трех кувшинов озадачил местных жителей.

В Актау появилась новая композиция. Ее установили на кольцевом участке дороги, ведущей к новым микрорайонам. Архитектурный объект представляет из себя композицию из трех кувшинов, сообщает Zakon.kz со ссылкой на «Ладу».

В городском акимате не смогли предоставить информацию, кто занимается установкой и за чей счет, уточняет местное издание.

Подобный объект в 2015 году был установлен в Таразе. Он представляет из себя фонтан в виде горки с асимметрично расположенными кувшинами, стилизованный золотистый кобыз с вертикальными клумбами из разноцветных растений.

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