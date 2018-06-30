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Жилстройсбербанк готов реализовать 15 500 квартир для своих вкладчиков

Это единая электронная платформа по реализации жилья для вкладчиков ЖССБК. Это единая электронная платформа по реализации жилья для вкладчиков банка - Омарходжаев.

Фото : Zakon.kz30 июня 2018, 10:30

Более 15 тысяч квартир находятся на реализации для вкладчиков Жилстройсбербанка. Причем вся информация по жилищной программе с доступными вариантами и возможностью подачи заявки находится на одном портале. Об этом сегодня на брифинге в Службе центральных коммуникаций рассказал заместитель председателя правления НУХ «Байтерек» Ануар Омарходжаев, передает корреспондент Zakon.kz.

«В 2017 году Жилстройсбербанк запустил совершенно новый сервис – портал недвижимости baspana.kz. Это единая электронная платформа по реализации жилья для вкладчиков ЖССБК. Здесь можно ознакомиться с условиями жилищной программы, выбрать интересующий объект, подать заявку на участие в пуле покупателей квартир и следить за всем процессом в личном кабинете», - сказал Омарходжаев.

По его словам, это единая электронная платформа по реализации жилья для вкладчиков ЖССБК Всего было подано более 20 тысяч заявлений на участие в пуле покупателей жилья, реализовано 9 тысяч квартир. Сейчас на реализации находится еще около 15,5 тысяч квартир.

«Также на протяжении двух лет действуют интернет-банкинг и специальное мобильное приложение Жилстройсбербанка. На сегодняшний день здесь зарегистрировано более 400 тысяч пользователей. Банкинг позволяет управлять своими накоплениями, бронировать очереди в отделениях, пополнять депозит и погашать кредит, не выходя из дома», - прокомментировал он.

Он также сообщил, что месяц назад на платформе интернет-банкинга Жилстройсбербанка была запущена новая услуга – онлайн-уступка. Она позволяет вкладчикам продавать и покупать депозиты в онлайн-режиме.

«Продавцы публикуют в интернет-банкинге объявления о продаже своих счетов, а покупателями становятся те, кто назначают более высокую цену. Данная услуга помогает не только сохранить деньги вкладчиков, но и обеспечивает стабильность системы жилстройсбережений», - добавил Омарходжаев.

По его данным, за первый месяц работы онлайн-уступки Жилстройсбербанк реализовал 140 депозитов на сумму 300 миллионов тенге.

Татьяна Ковалева, Астана


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