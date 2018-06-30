Американский боец ММА арестован за публичную мастурбацию

Полиция предъявила обвинения 24-летнему бойцу ММА Имани Смиту в публичной мастурбации. Об этом сообщает Charlotte Observer.

Боец ММА обвиняется по четырем пунктам непристойного поведения и шести пунктам публичной мастурбации или имитации полового акта. Предположительно, Смит, сидя в машине на парковке у торгового центра Landstown Commons в штате Вирджиния, спрашивал у проходящих женщин дорогу, и во время ответа начинал мастурбировать. Первая информация о таких нарушениях появилась в начале июня.

Спортсмен отрицает свою вину и утверждает, что во время инцидентов находился в другом городе. Смита отпустили под залог пяти тысяч долларов США. Суд состоится 15 августа.

В Вирджинии непристойное поведение и публичная мастурбация относятся к проступкам первого класса и наказываются лишением свободы на срок до 12 месяцев и штрафом в размере до двух с половиной тысяч долларов США. Подсудимые, признанные виновными, заносятся в реестр сексуальных преступников штата.

В январе в публичной мастурбации актера Майкла Дугласа обвинила журналистка Сюзан Броуди. Она подчеркнула, что Дуглас принялся мастурбировать при ней во время работы, когда они пытались придумать персонажа, похожего на инопланетянина из одноименного фильма Стивена Спилберга.