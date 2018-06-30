Актюбинских детей массово отправляют в интернаты

Люди недоумевают, как можно первоклашек оторвать от семьи и отправить жить за пределы родного дома

В Актюбинской области массово закрывают начальные школы. Родителей уже предупредили: с нового учебного года придется попрощаться с детьми и отдать их в интернаты. Сельчане в шоке от такого распоряжения чиновников. Люди недоумевают, как можно первоклашек оторвать от семьи и отправить жить за пределы родного дома? Да и условия в круглосуточных школах, говорят, далеко не идеальные. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на телеканал КТК.

Асылай Нурлыхинова в этом году закончила второй класс. Но перейдет ли в следующий – большой вопрос. В селе Шанды закрывают единственную начальную школу. С сентября детей переводят в интернат за 25 километров в соседнее село. Но родители Асылай не собираются отдавать маленькую дочь так далеко и надолго.

Жаксыгуль Каиргалиева:

- Их из этого интерната привозят, как скотину: загружают бедных детей в тесную «Газель» и по бездорожью таскают. Я не хочу, чтобы моя дочь так училась. Не нужен нам такой интернат!

Распоряжением чиновников от образования возмущены и остальные сельчане. Они надеются, что в областном центре еще одумаются и откажутся от этой идеи. На всякий случай приводят здание в порядок, чтобы у ревизоров отпало желание закрывать школу.

Валентина Аникушина:

- Им же нужно и помыться, и заплестись, и уроки делать. Сейчас такая программа! Ребенок не может без матери! Как можно ребенка маленького с первого класса сдать в интернат?! Это же страшно!

Сейчас в Шандинской начальной школе числится шесть учеников и два педагога. Сельчане просят дать хотя бы пару лет. Говорят, за это время как раз все дети подрастут и перейдут в среднее звено. Тогда уже будет легче отдавать их в интернат. Хотя ребята, которые уже там учатся, все равно мечтают получать знания в родном ауле.

- Здесь классно. Дом близко.

- Тем более в доме всегда, когда приходишь, хоть маму видишь. А там никого, только воспитатели.

Чиновники менее сентиментальны. Говорят, у сельчан нет выбора. А причина, по их словам, в том, что большинство этих школ в аварийном состоянии, а некоторые, оказывается, и вовсе не приспособлены под учебные заведения.

Кроме того, объясняют в акимате, в школах низкое качество образования – педагоги слабые; да и учеников совсем мало.

Жандос Баирханов, аким Мартукского района Актюбинской области:

- Вопрос на 90 процентов идет уже на закрытие, то есть эти дети, по желанию родителей, будут устроены в интернаты и будет организован подвоз.

Помимо Шандинской начальной школы в Мартукском районе собираются закрыть еще 6 таких же учебных заведений. Но сельчане категорически против. И уже пишут жалобы на имя акима области, требуя оставить детей в покое.

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