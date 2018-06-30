Казахстанский боец MMA Назаров проиграл бразильскому сопернику
Бейбит является младшим братом многократного чемпиона мира по панкратиону Ардака Назарова.
Фото : inform.kz30 июня 2018, 12:56
Казахстанский боец MMA Бейбит Назаров (14-3) потерпел поражение на турнире Titan FC 50 в США, передает СИА «SPORTINFORM».
Наш соотечественник бился против бразильца Рафаэля Алвеса (17-9) и попал на удушающий прием «гильотина». Итог - досрочная победа Алвеса.
Бейбит является младшим братом многократного чемпиона мира по панкратиону Ардака Назарова.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4926036-b33ab5f6c400ed256340b4e0bb8b364b
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...