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Казахстанский боец MMA Назаров проиграл бразильскому сопернику

Бейбит является младшим братом многократного чемпиона мира по панкратиону Ардака Назарова.

Фото : inform.kz30 июня 2018, 12:56

Казахстанский боец MMA Бейбит Назаров (14-3) потерпел поражение на турнире Titan FC 50 в США, передает СИА «SPORTINFORM».

Наш соотечественник бился против бразильца Рафаэля Алвеса (17-9) и попал на удушающий прием «гильотина». Итог - досрочная победа Алвеса.

Бейбит является младшим братом многократного чемпиона мира по панкратиону Ардака Назарова.


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