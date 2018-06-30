На Android-смартфонах обнаружена серьёзная уязвимость
Эксперты отмечают, что подобная угроза существует и для смартфонов компании Apple.
Фото : ©Flickr/osde8info30 июня 2018, 13:05
Программисты обнаружили опасную уязвимость RAMPage во всех смартфонах на операционной системе Android, выпущенных с 2012 года.
Как сообщили эксперты, эта уязвимость является разновидностью техники Rowhammer, с помощью которой хакеры имеют возможность получить доступ к любым данным, не используя специальных расширений мобильного браузера всего за несколько минут.
RAMPage может заменять ячейки памяти так, что у хакеров появляется возможность завладеть правами администратора, которые позволяют похитить абсолютно все данные со смартфона.
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