В Китае 18 человек погибло в ДТП с участием автобуса

В настоящее время правоохранительные органы выясняют причины аварии, ведётся следствие.

По меньшей мере 18 человек погибли и 14 пострадали в результате ДТП с участием автобуса и полуприцепа в китайской провинции Хунань. Об этом со ссылкой на полицию сообщает портал Sina.

По данным правоохранителей, на восточном участке трассы Пекин — Гонконг автобус потерял управление, сбил ограждение и выехал на встречную полосу, где и столкнулся с полуприцепом.

Пострадавшие госпитализированы, движение по автомагистрали восстановлено.

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