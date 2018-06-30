В Китае 18 человек погибло в ДТП с участием автобуса
В настоящее время правоохранительные органы выясняют причины аварии, ведётся следствие.
Фото : © Flickr/barockschloss30 июня 2018, 13:06
По меньшей мере 18 человек погибли и 14 пострадали в результате ДТП с участием автобуса и полуприцепа в китайской провинции Хунань. Об этом со ссылкой на полицию сообщает портал Sina.
По данным правоохранителей, на восточном участке трассы Пекин — Гонконг автобус потерял управление, сбил ограждение и выехал на встречную полосу, где и столкнулся с полуприцепом.
Пострадавшие госпитализированы, движение по автомагистрали восстановлено.
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