Раритетная «Волга» попала в ДТП в Алматы

В результате ДТП пострадала пассажирка «Волги».

Ретроавтомобиль стал участником ДТП на проспекте аль-Фараби в Алматы, передает МИА «Казинформ».

ДТП произошло по аль-Фараби в восточном направлении. Со слов очевидцев, «Волга» выехала со стороны Баганашила на проспект. В нее на полном ходу врезалась Toyota Camry. К моменту прибытия на место машину второго участника аварии уже увезли на эвакуаторе.

В результате ДТП пострадала пассажирка «Волги».

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