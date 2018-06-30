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Раритетная «Волга» попала в ДТП в Алматы

В результате ДТП пострадала пассажирка «Волги».

Фото : inform.kz30 июня 2018, 13:36

Ретроавтомобиль стал участником ДТП на проспекте аль-Фараби в Алматы, передает МИА «Казинформ».

ДТП произошло по аль-Фараби в восточном направлении. Со слов очевидцев, «Волга» выехала со стороны Баганашила на проспект. В нее на полном ходу врезалась Toyota Camry. К моменту прибытия на место машину второго участника аварии уже увезли на эвакуаторе.

В результате ДТП пострадала пассажирка «Волги».


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