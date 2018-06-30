Казахстанский глобальный круглый стол по инвестициям пройдет в Астане

Главное инвестиционное событие 2018 года пройдёт 3 июля.

3 июля в Астане в отеле The Ritz-Carlton пройдёт Казахстанский глобальный круглый стол по инвестициям, сообщает Zakon.kz.

Форум созван премьер-министром РК Бакытжаном Сагинтаевым. Принимать участие будут ключевые правительственные должностные лица, специализирующиеся на экономических вопросах.

Форум представляет собой эксклюзивное собрание прибывших по приглашению представителей около 500 организаций: собрание международных и казахстанских коммерческих и финансовых директоров высшего звена, инвесторов, лидеров мнений и представителей международных СМИ.

Участники круглого стола смогут изучить новые события и помочь сформировать деловую среду страны, а также активно участвовать в развитии нового поколения Казахстана. Кроме того, они будут разработать и выполнять конкретные проекты, капитализируя масштабное строительство материально-технической базы, разработанной для "Нового Шелкового пути" и других региональных инициатив.

На форуме можно будет получить всестороннее понимание новой инвестиционной стратегии правительства, упомянутой в политике президента Назарбаева 3.0 "Модернизация", и изучить потенциальные возможности для бизнеса.

Ознакомиться с программой Казахстанского глобального круглого стола по инвестициям можно здесь.

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