Носки в Канаде больше чем носки: 11 ярких пар Джастина Трюдо
Из незаметного аксессуара Трюдо превратил их в площадку для высказываний и простое оружие для завоевания всеобщего восхищения.
Канадский премьер-министр Джастин Трюдо — один из самых ярких публичных политиков нового времени. Особого внимания заслуживает его умение одеваться: универсальные темно-синие костюмы и классические ботинки канадец сочетает с разнокалиберными веселыми носками. Из незаметного аксессуара Трюдо превратил их в площадку для высказываний и простое оружие для завоевания всеобщего восхищения.
На бизнес-форум «Блумберг» и интервью с Мелиндой Гейтс для Goalkeepers 2017 Трюдо пришел в носках с Чубаккой из «Звездных войн».
Разноцветные полоски на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном во время саммита «Большой семерки».
Премьер-министра Ирландии Энду Кенни в Монреале встретили дроиды из «Звездных войн» R2-D2 и C-3PO — так Трюдо отметил 4 мая, которое считается Днем «Звездных войн».
Черепа с перекрещенными костями на форуме в Давосе.
Похожие носки канадский премьер выбрал для выступления в Торговой палате США в Вашингтоне.
Просто лоси.
Контрастные черно-красные носки на праздновании китайского Нового года в Ванкувере.
На встречу глав государств и правительств стран НАТО в Брюсселе Трюдо явился в розовых носках с логотипом альянса. Это фото даже появилось в официальном инстаграме канцлера Германии Ангелы Меркель.
Голубые носки в черный горошек на лекции в Гаванском университете на Кубе.
На гей-парад в Торонто, совпавший с последним днем мусульманского месяца Рамадан, Трюдо пришел в носках с полумесяцами и поздравительной надписью на арабском.
Носки с символом Канады — кленовыми листьями — в программе «В прямом эфире с Келли и Майклом».
В этих носках премьер-министр появлялся даже не один раз.
В июле 2017 года в похожих носках канадца встретил новый премьер-министр Ирландии Лео Варадкар.
На его носках, кроме кленовых листьев, был изображен другой символ Канады — конные полицейские.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!