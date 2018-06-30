Носки в Канаде больше чем носки: 11 ярких пар Джастина Трюдо

Из незаметного аксессуара Трюдо превратил их в площадку для высказываний и простое оружие для завоевания всеобщего восхищения.

Канадский премьер-министр Джастин Трюдо — один из самых ярких публичных политиков нового времени. Особого внимания заслуживает его умение одеваться: универсальные темно-синие костюмы и классические ботинки канадец сочетает с разнокалиберными веселыми носками. Из незаметного аксессуара Трюдо превратил их в площадку для высказываний и простое оружие для завоевания всеобщего восхищения.

На бизнес-форум «Блумберг» и интервью с Мелиндой Гейтс для Goalkeepers 2017 Трюдо пришел в носках с Чубаккой из «Звездных войн».

Разноцветные полоски на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном во время саммита «Большой семерки».

Премьер-министра Ирландии Энду Кенни в Монреале встретили дроиды из «Звездных войн» R2-D2 и C-3PO — так Трюдо отметил 4 мая, которое считается Днем «Звездных войн».

Черепа с перекрещенными костями на форуме в Давосе.

Похожие носки канадский премьер выбрал для выступления в Торговой палате США в Вашингтоне.

Просто лоси.

Контрастные черно-красные носки на праздновании китайского Нового года в Ванкувере.

На встречу глав государств и правительств стран НАТО в Брюсселе Трюдо явился в розовых носках с логотипом альянса. Это фото даже появилось в официальном инстаграме канцлера Германии Ангелы Меркель.

Голубые носки в черный горошек на лекции в Гаванском университете на Кубе.

На гей-парад в Торонто, совпавший с последним днем мусульманского месяца Рамадан, Трюдо пришел в носках с полумесяцами и поздравительной надписью на арабском.

Носки с символом Канады — кленовыми листьями — в программе «В прямом эфире с Келли и Майклом».

В этих носках премьер-министр появлялся даже не один раз.

В июле 2017 года в похожих носках канадца встретил новый премьер-министр Ирландии Лео Варадкар.

На его носках, кроме кленовых листьев, был изображен другой символ Канады — конные полицейские.

Источник: GQ

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