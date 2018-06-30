В Японии частная ракета взорвалась при старте

Причина аварии пока не называется.

Ракета-носитель Momo 2, запущенная японской частной компанией Interstellar Technologies Inc., взорвалась сразу после запуска.

Она пролетела всего несколько метров, заявила фирма. Старт проходил на острове Хоккайдо.

Причина аварии пока не называется.

Летом прошлого года запущенная Interstellar Technologies Inc. ракета поднялась на 20 км и упала в океанские воды.

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