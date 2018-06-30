Сообщение о стрельбе Актау прокомментировали в полиции

Ведется досудебное расследование.

В 26 микрорайоне Актау была слышна стрельба. Полиция прокомментировала ЧП, сообщает Zakon.kz со ссылкой на «Ладу».

На месте происшествия найдено 29 охолощенных учебно-тренировочных патронов. Об этом сообщили в пресс-службе ДВД Мангистауской области.

О звуках выстрелов, которые были слышны у дома №12А, в полицию сообщили очевидцы.

- В 02:50 27 июня на пульт дежурного центра оперативного управления поступило сообщение о том, что в 26 микрорайоне, между домами №12А и №15, слышны выстрелы. На месте происшествия следственно-оперативная группа УВД Актау обнаружила и изъяла 29 охолощенных гильз. Пострадавшие лица по данному факту не установлены. Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований УВД Актау по части 3 статьи 293 УК РК (Хулиганство). Ведется досудебное расследование, – сообщили в пресс службе ДВД Мангистауской области.

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