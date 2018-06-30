В Павлодарской области год разыскивают военнослужащего

Когда родные Марата просматривали запись с камер наблюдения, то заметили, что на ней отсутствует фрагмент.

В Аксу продолжаются поиски пропавшего ровно год назад 26-летнего Марата Бегалинова, передаёт Zakon.kz со ссылкой на pavlodarnews.kz. Об этом рассказала сестра молодого человека Сауле Бегалинова.

"29 июня ровно год, как пропал Марат. Причин таких, явных, для его исчезновения не было. Друзья говорят, что в тот день они ездили, купались в Иртыше, потом приехали в Аксу, сидели во дворе дома Астана, 43 - дома выпивали, выходили во двор покурить. Во дворе, видимо, что-то случилось потому, что он от них ушел поникший, голова у него опущена, о чем-то задумался - это по камере видно, расположенной на улице Астана, 41. По другой камере, которая на спорткомплексе, видно, что Марат сел на углу, четыре минуты посидел, о чем-то думал, переживал. А далее стемнело и не видно, остался ли он сидеть или же ушел куда-то", - говорит Сауле Бегалинова.

Как пояснила собеседница, первая из камер просматривается в дежурной части, в полиции, но ответственность за нее несет акимат. Когда родные Марата потом просматривали запись с нее, то заметили, что на ней отсутствует фрагмент.

"Отсутствует запись получаса до ухода Марата с этого места. Не ясно, что происходило в течение получаса до того, как он ушел. Проводили экспертизу, сказали, что нет технической документации, нет журнала учетов, камера не сохраняет записи, и нельзя никак восстановить эти полчаса. В полиции говорят, что, возможно, был перепад напряжения в тот момент, и она отключилась", - говорит Сауле.

Семья Марата в канун исчезновения Марата решила активизировать его поиски и всюду рассылает его ориентировки. По словам сестры Марата, он – худощавого телосложения, рост 175-180 см, в тот день на нем была светло-голубая рубашка с коротким рукавом и шорты цвета хаки, кожаные сланцы. Из особых примет Сауле отметила, что у Марата было два небольших шрама на лице - возле глаза и на губе, а также шрам на груди после операции. С собой у парня был телефон Samsung Galaxy A5, но на момент, когда молодого человека начали искать смартфон уже был отключен.

Родные также объявили о вознаграждении за достоверную информацию.

"Мы по прежнему не теряем надежды найти его. Просим всех, кто владеет какой-либо информацией о месте его нахождения обратиться по номеру 87789436964, либо 102", - сказала сестра молодого человека.

В пресс-службе ДВД Павлодарской области подтвердили, что поиск Марата Бегалинова продолжается.

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