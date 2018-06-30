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Посол Казахстана вручил верительные грамоты Генерал-губернатору Канады

Жюли Пайетт было вручено поздравление Н.Назарбаева по случаю предстоящего 1 июля Дня Канады с приглашением посетить Казахстан в удобные для сторон сроки.

Фото : пресс-служба МИД РК30 июня 2018, 16:17

Посол Республики Казахстан в Канаде Акылбек Камалдинов вручил верительные грамоты Генерал-губернатору Канады Жюли Пайетт, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Церемония состоялась в официальной резиденции Генерал-губернатора натерритории одного из древнейших военных сооружений Северной Америки - Квебекской крепости.

Выступая на торжественной церемонии, Ж.Пайетт отметила динамичное развитие двусторонних отношений между двумя государствами , заявив, что Канада поддерживает проводимые Казахстаном реформы, в том числе в рамках инициированной Президентом Нурсултаном Назарбаевым программы «100 конкретных шагов». Она также подчеркнула, что, будучи профессиональным астронавтом, в прошлом неоднократно посещала Байконур.

В ходе двусторонней встречи Генерал-губернатору Канады было вручено поздравление Президента Н.Назарбаева по случаю предстоящего 1 июля Дня Канады с приглашением посетить Казахстан в удобные для сторон сроки.

Посол А. Камалдинов подробно осветил ключевые направления сотрудничества между Астаной и Оттавой в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Была особо подчеркнута готовность Казахстана к тесной работе с канадской стороной в рамках реализации третьей модернизации экономики РК.

Ж. Пайетт с благодарностью приняла поздравление Главы государства и выразила надежду на продолжение тесного политического диалога. По итогам встречи стороны договорились об изучении новых перспективных сфер сотрудничества и интенсификации двусторонних контактов на всех уровнях.


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