В Шымкенте мальчик попал в тлеющую ловушку и получил ожог

Данный участок раньше был на балансе ТЭЦ. Это место было отстойником угольного шлака.

Мальчик получил сильные ожоги ноги после того, как случайно наступил на тлеющую золу на одной из улиц Шымкента, передает Zakon.kz со ссылкой на Otyrar.kz.

ЧП произошло по улице Дамбовая в Аль-Фарабийском районе Шымкента.

«Я шел вдоль дороги. Дыма и огня не было. Одной ногой я наступил на пепел и почувствовал сильное жжение. Решил посмотреть, что там. А оказалось, что у меня ожог», — рассказал Дастан Абдурашитов, житель г. Шымкента.

В страхе и со слезами на глазах ребенок побежал домой, первую помощь мальчику оказала его бабушка.

Данный участок раньше был на балансе ТЭЦ. Это место было отстойником угольного шлака. После того, как котельная перестала работать несколько десятков лет назад, земля оказалась бесхозной. Люди в попытках перейти пустырь получали сильнейшие ожоги.

О проблеме местных жителей власти уже не только наслышаны, но и принимают меры. Представители Аль-Фарабийского акимата уже приняли меры для изъятия земли, проведения рекультивации и обустройства данного участка под парковую зону.

«Заявление от жителей улицы Дамбовая по поводу пяти гектаров земли нам уже поступало. Но, до этого мы сами со специалистами ходили на место и ознакомились с данным участком. На сегодня мы направили предложение отделу ЖКХ — изъять данный участок в пользу государства и открыть на этом месте сквер или парк общего пользования», — сказал Даурен Босымбаев, заместитель акима Аль-Фарабийского акимата Шымкента.

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