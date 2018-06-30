Повышение стоимости проезда в общественном транспорте Астаны прокомментировали в Astana LRT
Стоимость проезда в общественном транспорте составляет 90 тенге, сама транспортная карта – 400.
Фото : Today.kz30 июня 2018, 16:52
Информацию о повышении стоимости проезда в общественном транспорте Астаны прокомментировали в Astana LRT, сообщает Zakon.kz.
"Сейчас активно в социальных сетях распространяется информация о повышении стоимости проезда с 1-июля. Однако данное сообщение не соответствует действительности. Напоминаем, что с завтрашнего дня, то есть 1-июля 2018 года, появится возможность пополнять транспортную карту через Qiwi-терминалы", - говорится в сообщении пресс-службы Astana LRT.
Внедрение дифференцированного тарифа произойдет не раньше середины июля 2018 года.
Стоимость проезда в общественном транспорте составляет 90 тенге, сама транспортная карта – 400.
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