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Повышение стоимости проезда в общественном транспорте Астаны прокомментировали в Astana LRT

Стоимость проезда в общественном транспорте составляет 90 тенге, сама транспортная карта – 400.

Фото : Today.kz30 июня 2018, 16:52

Информацию о повышении стоимости проезда в общественном транспорте Астаны прокомментировали в Astana LRT, сообщает Zakon.kz.

"Сейчас активно в социальных сетях распространяется информация о повышении стоимости проезда с 1-июля. Однако данное сообщение не соответствует действительности. Напоминаем, что с завтрашнего дня, то есть 1-июля 2018 года, появится возможность пополнять транспортную карту через Qiwi-терминалы", - говорится в сообщении пресс-службы Astana LRT.

Внедрение дифференцированного тарифа произойдет не раньше середины июля 2018 года.

Стоимость проезда в общественном транспорте составляет 90 тенге, сама транспортная карта – 400.


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