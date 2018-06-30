НУХ «Байтерек» планирует использовать технологии блокчейн для обеспечения прозрачности

Благодаря особенностям технологии подделать очередь будет практически невозможно. Все операции по получению жилья будут фиксироваться в реестре без возможности какой-либо модификации - Омарходжаев.

НУХ «Байтерек» планирует использовать возможности технологии блокчейн для обеспечения прозрачности и безопасности ведения бизнеса дочерними организациями холдинга. Об этом сегодня на брифинге в Службе центральных коммуникаций рассказал заместитель председателя правления НУХ «Байтерек» Ануар Омарходжаев, передает корреспондент Zakon.kz.

Пилотный проект внедрения блокчейна будет осуществлён в рамках деятельности Жилстройсбербанка по распределению очередей на получение жилья.

«Благодаря особенностям технологии подделать очередь будет практически невозможно. Все операции по получению жилья будут фиксироваться в реестре без возможности какой-либо модификации», - сказал он.

Кроме того, по его словам, уже на той неделе холдинг запустил свой обновленный официальный сайт www.baiterek.gov.kz с полным редизайном и ориентированностью как на привлечение внутреннего капитала, так и на зарубежных инвесторов.

«Необходимо подчеркнуть, что конечным результатом цифровизации должны стать повышение эффективности работы холдинга, экономия средств и времени, облегчение доступа граждан к нашим услугам и обеспечение прозрачности всех клиентоориентированных процессов. Мы стремимся оцифровать всю нашу деятельность и создать единую цифровую экосистему холдинга», - сказал Омарходжаев.

Напомним, в прошлом году холдинг «Байтерек» утвердил стратегию цифровизации холдинга на 2018-2023 годы, в которой четко прописано шесть важнейших направлений цифровизации: автоматизация внутренних процессов холдинга; развитие клиентоориентированных услуг; создание надёжной IT-инфраструктуры; переход на безбумажный документооборот; проведение анализа и управление данными, в том числе с применением Big Data; а также внедрение современных подходов управления и построения цифровых технологий.

«Эти направления включают «20 цифровых шагов» для решения поставленных задач. К примеру, внедрение сервиса «электронная приёмная» позволит повысить прозрачность и эффективность процесса рассмотрения обращений наших граждан. Клиенты, руководство холдинга и исполнители смогут отслеживать статистику качества и скорости обработки запросов. Еще один сервис – «Электронные договоры» – сокращает время заключения договоров с нашими клиентами в два раза – с десяти до пяти рабочих дней», - сообщил он.

Омарходжаев отметил, что подписать такой договор клиенты холдинга уже сейчас могут в любой точке мира 24 часа в сутки.

Татьяна Ковалева, Астана

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