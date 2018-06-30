Автобус с пассажирами из Казахстана попал в ДТП в России

Участники ДТП пишут, что никто при столкновении серьезно не пострадал.

Авария произошла вечером в 29 июня на 78-м км трассы А-310 Челябинской области, передает «Комсомольская правда».

В эти дни здесь ведется ремонт моста. Движение и без того затруднено. По словам очевидцев, водитель фуры не справился с управлением и протаранил на светофоре стоявший впереди транспорт: автобус, ехавший в Челябинск из Казахстана, и три легковушки.

— В нас прилетела фура, мы стояли на светофоре, — пишет Ксения Трубина из пострадавшей в ДТП легковушки. — Фура не справилась с управлением и влетела в нас. Потом в автобус и еще две машины. На «скорой» никого не увозили. Все живы.

Участники ДТП пишут, что никто при столкновении серьезно не пострадал. Пассажиры автобуса продолжили путь на попутках.

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