Парень, протиравший обувь десятитысячной купюрой, разгневал пользователей Казнета

Зачем он это сделал, остается загадкой.

В Сети появилось видео, на котором во время праздника парень, сидя за столом, вытер свои туфли купюрой номиналом 10 тысяч тенге, сообщает Zakon.kz.

Пользователей Казнета возмутил такой поступок.

"Деньги - это символ государства. Можно расценить как неуважение к символам. А это уголовная и/или административная ответственность", - прокомментировала Нелли Ситникова.

"Если бы он заработал эти деньги работая сутки напролет в больницах ....посмотрела бы на него", - написала Талшын Унаева.

"Казахские понты. Урод он просто - одним словом. Не работал никогда, не знает, что такое труд. И это воспитание его родителей, недалекие людишки", - считает Saria Kuvanshgalieva.

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