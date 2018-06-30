В ДТП в Жамбылской области пострадали 10 человек

В хирургическое отделение ЦРБ села Кордай госпитализированы водитель Audi А6, а также два пассажира машины Volkswagen Golf.

В Жамбылской области произошло крупное ДТП, передает Zakon.kz со ссылкой на ИА «ZhambylNews».

Как отметили в департаменте внутренних дел региона, днем 24 июня водитель автомобиля марки Audi А6, 1982 г. р., двигаясь со стороны города Тараза в направлении села Кордай, на 222 км совершил столкновение со встречной автомашиной марки BMW 520. Затем по инерции Audi А6 совершила вторичное столкновение со встречной автомашиной марки Volkswagen Golf.

В результате ДТП в хирургическое отделение ЦРБ села Кордай госпитализированы водитель Audi А6, а также два пассажира машины Volkswagen Golf. В то же время в результате ДТП медицинская помощь была оказана пятерым пассажирам автомашины марки Audi А6, водителю автомашины Volkswagen Golf и пассажиру BMW 520.

Автомобили водворены на специализированную штрафную стоянку, возбуждено уголовное дело по ст. 345 ч. 1 УК РК, назначены соответствующие экспертизы, проводится досудебное расследование.

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