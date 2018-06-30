Золотого человека и коллекцию домбры привезла делегация Атырауской области в Астану

Всего в выставке представлено свыше 200 исторических, этнографических и археологических экспонатов.

В столице открылась выставка, посвященная 20-летию Астаны и 80-летию Атырауской области, а также республиканскому Дню Домбры, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Региональную службу коммуникаций Атырауской области.

Экспозиция организованная при поддержке акимата Атырауской области, проходит в Национальной Академической библиотеке РК.

Торжественное открытие выставки состоялось сегодня, 30 июня. В ней приняли участие депутат Сената Парламента Гумар Дюйсембаев, писатели и акыны, деятели культуры и искусств, жители и гости столицы, а также представители СМИ.

На выставке под названием "Атырау поздравляет Астану" представлена богатая коллекция экспонатов региональных музеев и библиотек. Цель мероприятия - познакомить жителей и гостей столицы с 80-летней историей Атырауской области. Также в ходе экспозиции будут представлены новые произведения местных акынов, их книги и сборники, вышедшие в печать.

Всего в выставке представлено свыше 200 исторических, этнографических и археологических экспонатов, среди которых есть Золотой человек, а также ценные находки из древнего городища Сарайшык. В честь общереспубликанского Дня Домбры, утвержденного главой государства, в ходе выставки гости услышат известные кюи Курмангазы и Дины Нурпеисовой, родиной которых считается Атырауская область.





- Атырау поистине считается родиной кюя.Во все времена благодаря великим домбристам кюи продолжали жить и существовать. Сегодня домбыра является не только частью казахской культуры, но и инструментом, согревающим сердца тысячи людей, - рассказала акын и переводчик Маржан Ершу.

Также зрителям представлены произведения местных деятелей культуры и искусств, в чьих произведениях воспета домбыра - Рысбая Габлиева, Каршыги Ахмедиярова, Азидоллы Искалиева, Гатау Ибрашева, Асима Измухасбетова, Наримана Улкенбаева, а также Ильи Жаханова.



Вместе с тем на экспозиции представлены работы атырауских ремесленников. В рамках мероприятия пройдет презентация книги "Домбыра - дастан", в которой собрана вся информация о полной коллекции национальных музыкальных инструментов, хранящихся в областном Историко-краеведческом музее.





- Сегодняшняя прекрасная выставка дает полноценную информацию о богатом наследии Атырауской области. В ходе экспозиции мы познакомились с творчеством известных писателей, поэтов, великих домбристов. Конечно, невозможно показать все богатство региона на небольшой выставке. Но эти ключевые экспонаты как золотой человек, коллекция домбры, эксклюзивные книги - дают полное представление о регионе, - рассказал заместитель председателя центрального совета Сюза Ветеранов РК Умирзак Оганбаев.



Выставка проходит в Национальной Академической библиотеке РК по адресу - г.Астана, ул.Достык 11.

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