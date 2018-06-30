«Медеу» и «Шымбулак» временно отключат от электроэнергии

Подняться на курорт можно будет на шатл-басе или эко-такси от катка Медеу.

Высокогорный каток «Медеу», горнолыжный каток «Шымбулак» и часть расположенных в этом секторе Алматы объектов в течение следующей недели будут отключены от подачи электроэнергии по сети 10 киловольт (кВ), сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу АО «Алатау Жарық Компаниясы».





«В рамках проводимых работ по переводу электрической нагрузки с ПС-220/110/10 кВ №131А «Горный гигант» на ПС-220/110/10-10 кВ №160А «Ерменсай» с 2-го по 8-е июля этого года необходимо обесточить ПС №158А «Медеу новая» и ПС №159А «Шымбулак», - сообщили в АО «Алатау Жарық Компаниясы».

Энергетики пояснили, что временные ограничения по электроснабжению предусмотрены условиями проекта перевода сетей 110 кВ , часть которого ведет компания Siemens.

Ресторан «Bella Vista», «Kids Lab», гостиница «Шымбулак» и «Сарай-бар» будут работать в штатном режиме. Подняться на курорт можно будет на шатл-басе или эко-такси от катка «Медеу».

Ранее сообщалось, что перевод электронагрузок путем строительства новых 4-х кабельных линий 110 кВ и реконструкции воздушных линий 220 кВ на напряжение 110 кВ было принято из-за угрозы возникновения оползней и рисков разрушения ПС 220/110/10 кВ № 131 А «Горный гигант», что повлекло бы к массовому отключению горожан от электроэнергии.

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