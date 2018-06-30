«Канело» сравнил GGG с собакой

Канело говорит, что эта волна негатива начинает его серьёзно напрягать, но подчёркивает: в ринге будет хладнокровно бить противника.

У лидера среднего веса Геннадия Головкина (38-0-1, 34 КО) за последние пару лет называли Сауля Альвареса (49-1-2, 34 КО) и «бегунком», и «допинговым мошенником», и «поймавшим звезду», высмеяли и навесили ещё с десяток неприятных ярлыков, передает Sports.kz.

Канело говорит, что эта волна негатива начинает его серьёзно напрягать, но подчёркивает: в ринге будет хладнокровно бить противника.

«Полагаю, со всей этой милотой вне ринга покончено. Они же продолжают тявкать. Ясное дело, меня раздражает эта их болтовня, но всё будет под контролем, когда придёт время выходить на ринг. Там я заставлю Головкина сожрать его слова обо мне. Я не люблю много трепаться», — пригрозил мексиканец.

Канело не понимает, с какой стати сторона GGG никак не успокоится.

«Чёрт знает. Словно я не тот, благодаря кому они заработали больше всего денег за карьеру, — цитирует Сауля ESPN Deportes. — Они уверяют, что это, мол, неважно и так далее, но деньги — главное, почему они выступают. Размер гонорара. Их интересует только это. Лицемерно при этом рассказывая, что это не так».

Альвареса смешит, когда у Головкина предсказывают какой-то определённый исход реванша.

«Бокс — непредсказуемый и тяжелейший вид спорта. К тому же, в реванше им будет противостоять уже не тот боксёр, который был в первый раз. Единственное, что могу прогнозировать — что бой получится краше первого. Хотя бы потому, что меня просто распирает желание оторвать ему башку», — подытожил Канело.